popular

The 'Best Anti-Smoking Ad Ever' was made 8 years ago, but is just as relevant today

The 'Best Anti-Smoking Ad Ever' was made 8 years ago, but is just as relevant today
via Ogilvy

Quitting smoking is one of the hardest things to do because nicotine addiction keeps people in denial. Smokers either tell themselves they'll be the lucky one who avoids the health consequences of smoking or they procrastinate, halfheartedly believing they will quit next week, next month or next year.

One of the keys to helping people quit, is to put them in a position where they are forced to take an honest look at themselves and their habits.

A 2012 anti-smoking ad made by Ogilvy Thailand for the Thai Health Promotion Foundation is known as one of the greatest ever because it uses the smokers' love of children to help them confront their habit.

In the video, two small children, armed with cigarettes, ask adults if they can borrow a light. Out of concern for the little ones' health, the smokers tell the kids all about the dangers of smoking.

"If you smoke you die faster," one man tells a little boy. "Don't you want to live and play?" "When you smoke you suffer from lung cancer, emphysema and strokes," another says.

The smokers cannot help but feel hypocritical talking about the dangers of smoking to a child while holding a cigarette.

The ad ends with a touching twist.

Smoking Kid - Best of #OgilvyCannes 2012 / #CannesLions www.youtube.com


From Your Site Articles
Related Articles Around the Web
health
Badge
The Recycling Partnership
Recycling
Recycling

Help protect the planet by how you shop. Here’s how!

True
The Recycling Partnership

Today, it's more important than ever to protect our planet and conserve our resources. And if you've been thinking that you'd like to do more for the earth, you're not alone. According to a recent survey of 2,000 Americans by The Recycling Partnership, eight out of ten believe that we're not doing enough to combat wastefulness. More than a quarter of these same people said that they'd prefer to spend their money with companies that allow them to make sustainable choices. And nearly 50 percent of people said they wouldn't shop with a brand that they knew wasn't working towards protecting the environment, lowering its carbon footprint, and protecting human health as it pushes towards innovation.

If you're reading this, you're likely among the many, many Americans who want a brighter, greener future for all. It's also likely that you already separate your recycling and bring reusable bags with you to the grocery store. So what next? It's time to think critically about how you can utilize your buying power in a way that benefits not only the planet but the communities that you live and work in.

Keep Reading Show less
popular

In just 37 seconds, you'll see why beauty standards are still so ridiculous

via Global Democracy

A video created by Global Democracy in 2011 shows how a female model with a normal, healthy body can be quickly transformed into something physically unattainable with just a few mouse strokes.

The video was part of a campaign to have mandatory disclaimers on all airbrushed photos of models because of the negative psychological effect the images have on young girls.

Keep Reading Show less
women
Badge
United Nations Foundation
United Nations Foundation
Then, Now, Next

Since 1945, the UN has made great strides in helping lift people out of poverty — but future progress is at risk in 2020.

United Nations Photo
True

In June 1945, Europe was reeling from a deadly, devastating world war. Peace had been achieved in the west, but world leaders knew that they had to take immediate action to build a better world and prevent another deadly conflict.

So, delegates from 50 countries gathered in San Francisco and committed to working towards progress by signing the UN Charter. Since that day, there have been tremendous gains: global life expectancy is now 72, global hunger has decreased, and before the pandemic, global extreme poverty was the lowest in recorded history.

The UN has been tackling poverty and world hunger for decades, but how much do you know about their work and impact?

We are at a pivotal moment and it will take global action and effort from everyone in order to recover better. Learn more about how the UN is working towards sustainable development, full equality, and the eradication of poverty and global hunger as part of UN75.

Most Shared

A son posted his nervous mother’s painting online and it set off a chain reaction of creativity.

“The greater the artist, the greater the doubt. Perfect confidence is granted to the less talented as a consolation prize.” ― Robert Hughes

Great artists tend to live life swimming in a vast ocean of self-doubt. It’s that special blend of insecurity and perfectionism that fuels their desire to hone their craft and get better with each piece.

But that self-doubt can also be paralyzing and prevent potential artists from picking up the pen, paintbrush or guitar.

Keep Reading Show less
popular

Hanging bats filmed upside-down look like they're all partying in a Goth night club

via Reddit

Bats have gotten a really bad rap after the whole COVID-19 thing. But a video that's going viral on Reddit shows when you look at them from the way they see the world, they're actually pretty hip.

In the video shot by Das Kraftfuttermischwerk, a group of bats appear to awkwardly gyrate to music while strutting their stuff on a lighted floor. The jittery sway the bats have appears to mimic the vampiric dance moves you'd see at a Goth club.

Yes, Goths dance, they just do it a lot creepier than everyone else.


Keep Reading Show less
videos
Trending Topics
Trending Stories
Sister Sites