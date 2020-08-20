The 'Best Anti-Smoking Ad Ever' was made 8 years ago, but is just as relevant today

<p>This is sometimes hard to do. The Recycling Partnership reports that the cost of creating new plastic is at an all time low. Your voice and your buying power can encourage companies to use recycled content and make their products more sustainable. It's up to us to show companies that while cost is a factor in what we choose to buy, it's just as important that the products and packages we bring into our homes are reducing stress on the environment.</p><p style="text-align: center;"><img alt="" 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to up your sustainability game? Then ask yourself three questions when you're ready to scan your items at the self-checkout line or click "buy" on the cart you've lovingly curated from the comfort of your own bedroom:</p><ol class="ee-ol"><li>Is this product reusable, recyclable, or compostable?</li><li>Is this product made from recycled content?</li><li>Do I know how to make sure this product is recycled or composted?</li></ol><p>These questions can't be applied to all products, of course, but their role is to give you pause before you purchase. Just enough time to decide what effect your buy could have on the planet. Many of your favorite products have admirable sustainability goals, but as you make more and more of these decisions, more of the brands you love will have no choice but to hear your voice and make changes that will help all of us be happier, safer, and sustainably moving towards a better future.</p>
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